Сельчанин наткнулся на снаряд в своём огороде

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Житель села Раскаецы нашёл боеприпас времён ВОВ.

Инцидент произошёл накануне. Как уточнила пресс-секретарь инспектората полиции Штефан-Водэ Марианна Диденко, сельчанин работал в огороде, когда вдруг наткнулся на снаряд. Мужчина сразу же обратился к правоохранителям, пишет unimedia.info.

Прибывшие на место происшествия сапёры эвакуировали опасный объект для его последующего уничтожения.

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