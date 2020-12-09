Сельчанин наткнулся на снаряд при проведении земляных работ

Сельчанин наткнулся на снаряд при проведении земляных работ

О подозрительном предмете в милицию сообщил житель села Дороцкое. При проведении земляных работ мужчина увидел металлический предмет, похожий на боеприпас.

На место происшествия выехала группа специалистов по разминированию, пишет mvdpmr.org. Они изъяли и направили на экспертизу артиллерийский снаряд калибра 100 мм.

Гражданам напоминают: при обнаружении предметов, похожих на взрывоопасные, необходимо отойти на безопасное расстояние и сразу же сообщить о находке в правоохранительные органы.

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