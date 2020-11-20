Сельчанин нашёл во время земляных работ боеприпасы и человеческие останки

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Арсенал боеприпасов и человеческие останки были обнаружены во дворе дома в селе Парканы.

Как стало известно правоохранителям, во дворе копали яму. На глубине почти в 2 метра обнаружили 5 оцинкованных ящиков с патронами, а под ними – скелет молодого мужчины, пишет mvdpmr.org.

Из-за сильной коррозии определить маркировку боеприпасов на ящиках не удалось. Эксперты предполагают, что это захоронение времён ВОВ.

Для тщательного изучения находки были переданы на экспертизу.

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