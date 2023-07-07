На почве ревности: сельчанин ударил возлюбленную ножом

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О пациентке, поступившей в больницу Тирасполя с резаной раной, медики сообщили правоохранителям.

Как выяснилось, в одном из частных домов села Терновка между 49-летней пострадавшей и 55-летним сожителем произошла ссора на почве ревности. Незадолго до событий пара была в гостях. Когда вернулись домой, мужчина решил приготовить ужин. Тем временем скандал разгорался. В какой-то момент мужчина нанёс удар кухонным ножом своей сожительнице, пишет mvdpmr.org.

Женщина выбежала на улицу. На её крики отреагировали соседи и вызвали скорую помощь.

По факту случившегося проводится проверка.

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