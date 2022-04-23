Сельчанин избил мать до смерти за отказ дать денег

Сельчанин избил мать до смерти за отказ дать денег

34-летний житель Шолданештского района сообщил правоохранителям о смерти матери. Тело женщины отправили на медицинскую экспертизу.

Эксперты обнаружили у погибшей ушиб живота и внутреннее кровоизлияние, в результате чего наступила смерть. В ходе следствия мужчина признался, что поссорился с матерью из-за денег, которые она не хотела ему давать. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, сын избил мать, пишет deschide.md.

Расследование случившегося продолжается.

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