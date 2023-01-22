Села за руль пьяной: в ДТП у Ратуша пострадали автоледи и её 12-летняя дочь

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Инцидент произошёл вчера вечером на трассе Бельцы – Сэрэтений Векь. 47-летняя женщина за рулём Volkswagen совершила небезопасный манёвр, в результате чего врезалась в грузовик.

В машине кроме автоледи находилась её 12-летняя дочь. Обе были доставлены в районную больницу.

Как оказалось впоследствии, женщина села за руль пьяной – в выдыхаемой ей воздухе было 1,07 мг/л алкоголя. Другие обстоятельства выясняются.

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