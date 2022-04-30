Сел за руль “подшофе”: в Тирасполе задержали нарушителя

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На улице 1 Мая инспекторы остановили автомобиль Mercedes. За рулём находился 33-летний тираспольчанин с признаками опьянения.

Отстранив мужчину от управления авто, автоинспекторы доставили его в наркологический диспансер для прохождения медосвидетельствования. Результат экспертизы показал: гражданин пьяным вёл машину. По его словам, дома он выпил, а потом поехал к другу.

Мужчине грозит лишение водительских прав на срок до двух лет и штраф.

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