Сел за руль “подшофе”: в столице поймали пьяного водителя

Сел за руль “подшофе”: в столице поймали пьяного водителя

Патрульные остановили на одной из улиц микрорайона Старая Почта автомобиль Chevrolet, который ехал “восьмерками”. Выяснилось, что водитель, 65-летний житель столицы, сел за руль в нетрезвом состоянии. В выдыхаемом им воздухе содержалось 1,27 мг/л алкоголя. 

Мужчину отстранили от вождения, а машину отправили на штрафстоянку. На имя водителя было возбуждено уголовное дело за вождение транспортного средства в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба полиции.

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