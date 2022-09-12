Сел за руль “подшофе”: в Фалештах поймали пьяного водителя

Сел за руль “подшофе”: в Фалештах поймали пьяного водителя

На одной из улиц города сегодня утром остановили Hyundai, который ехал “восьмёрками”. 

За рулём находился 43-летний житель Глодян. Во время беседы правоохранители почувствовали запах спиртного. Тест показал, что в выдыхаемом мужчиной воздухе содержалось 1,36 мг/л алкоголя, сообщает пресс-служба ГИП.

Нарушителя задокументировали. Ему грозит уголовная ответственность. Автомобиль конфискован.

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