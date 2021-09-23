Сел за руль “под кайфом”: в Бельцах поймали водителя-наркомана

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Инцидент произошёл в ночь на 22 сентября на улице Штефана чел Маре в Бельцах.

По данным пресс-службы Национального инспектората общественной безопасности, водителя заметили из-за частично потухших фар. Ему приказали остановиться, однако мужчина проигнорировал требование полицейских и продолжил путь. На улице Константина Стамати правоохранители заблокировали дорогу автомобилю.

В машине находились трое мужчин в возрасте 28, 45 лет и 51 года. В салоне полицейские нашли самодельные устройства для употребления наркотиков, а также пакетик с зелёным веществом, похожим на марихуану. Водитель находился под воздействием наркотических средств.

По данному факту инициировано расследование. Обстоятельства инцидента выясняются. Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.