Инцидент произошёл вчера вечером вблизи села Ратуш Криулянского района. Один из водителей пошёл на обгон, но не убедился в безопасности манёвра и врезался в другую машину.

В результате оба автотранспортных средства угодили в кювет. Пострадавших нет.

Как оказалось, виновник аварии был сильно пьян: тест показал 1,42 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Другие обстоятельства ДТП выясняются, пишет deschide.md.

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