Сел за руль пьяным и пытался скрыться от полиции: нарушителя задержали (ВИДЕО)

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Инцидент произошёл накануне в Бельцах.

Патрулировавшие улицы города полицейские заметили автомобиль марки Dacia Logan, который ехал “восьмёрками”. Водителю приказали остановиться, однако он проигнорировал требование правоохранительных органов и продолжил путь. Началась погоня, в результате которой нарушителю всё же перекрыли дорогу.

Во время беседы с 35-летним водителем полицейские почувствовали резкий запах алкоголя. Тест показал, что концентрация паров алкоголя в выдыхаемом им воздухе составляла 1,23 мг/л.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело.

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