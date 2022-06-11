Сел за руль пьяным и без прав: инспекторам попался мотоциклист-нарушитель

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Инспекторы в селе Шипка остановили мотоцикл. За рулём был 22-летний мужчина.

Увидев милиционеров, он спрыгнул с мотоцикла и начал его катить. Молодой человек был с признаками алкогольного опьянения, пишет mvdpmr.org.

Медицинское освидетельствование подтвердило: сельчанин ехал в пьяном виде. Мужчина признался: отдыхал в компании, выпил пива, после сел за руль и поехал по своим делам.

Водительских прав у жителя села никогда не было. Нарушителю грозит штраф или арест на срок до 15 суток.

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