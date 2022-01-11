Сел за руль пьяным: горе-водитель рискует остаться на два года без прав

0

В Григориополе внимание автоинспекторов привлёк Volkswagen Golf, который вилял из стороны в сторону. Милиционеры остановили машину. За рулём находился мужчина 1989 года рождения с признаками опьянения.

Медосвидетельствование подтвердило факт употребления спиртного. Сотрудникам ГАИ мужчина рассказал: выпивал в компании с друзьями.

Нарушителю грозит лишение права управления до двух лет и штраф, пишет пресс-центр МВД ПМР.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.