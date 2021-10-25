Сел за руль пьяным и без прав: в Рышканском районе поймали мотоциклиста-нарушителя (ВИДЕО)

Сел за руль пьяным и без прав: в Рышканском районе поймали мотоциклиста-нарушителя (ВИДЕО)

Накануне вечером в селе Нихорень патрульные заметили мотоцикл Alpha без регистрационных номеров. На указание инспекторов остановиться водитель не отреагировал и продолжил путь.

При повороте на гравийном участке дороги мужчина не справился с управлением, мотоцикл упал. Водителю медицинская помощь не понадобилась.

Тестирование выявило у 54-летнего сельчанина 0,66 мг/л алкоголя. К тому же у мужчины не было водительских прав.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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