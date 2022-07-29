Сел за руль нетрезвым: водитель из Дубоссар может лишиться прав

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Автоинспекторы остановили автомобиль Alfa Romeo. За рулём находился 24-летний парень.

При проверке документов сотрудники милиции почувствовали резкий запах алкоголя, который исходил от водителя. Инспекторы доставили молодого человека в больницу на медосвидетельствование. Результат показал 0,486 мг/л в выдыхаемом воздухе.

На нарушителя составили админпротокол, пишет mvdpmr.org. Водителю грозит штраф и лишение прав на срок до 2 лет.

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