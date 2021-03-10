Сел за руль “навеселе” не в первый раз: инспекторы задержали нарушителя

Сел за руль “навеселе” не в первый раз: инспекторы задержали нарушителя

В селе Колбасна автоинспекторы остановили ВАЗ. От 34-летнего водителя разило спиртным.

Автолюбитель был отстранён от управления. Экспертиза подтвердила – мужчина был пьян, пишет mvdpmr.org.

Оказалось, нетрезвым за руль он садится не в первый раз: летом прошлого года сельчанин уже был привлечён к административной ответственности. Теперь нарушителю грозит ответственность уголовная.

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