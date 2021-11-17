Сел пьяным за руль: виновника смертельной аварии ждёт суд

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В Дубоссарах завершилось расследование уголовного дела в отношении водителя, по вине которого погиб человек.

Как пишет novostipmr.com, обвиняемый, употребив спиртные напитки, сел за руль своего автомобиля и поехал в за другом. Обратно возвращались ночью по влажной после дождя грунтовой дороге. Нетрезвый водитель не справился с управлением: транспортное средство столкнулось с деревом. Находившийся в салоне пассажир не был пристёгнут, в результате аварии получил телесные повреждения, от которых скончался на месте ДТП.

Обвиняемый свою вину в аварии полностью признал. Экспертиза подтвердила факт алкогольного опьянения у водителя в момент совершения ДТП. Следствием собраны все необходимые доказательства, уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд.

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