Сел пьяным за руль: виновника смертельной аварии ждёт суд

Сел пьяным за руль: виновника смертельной аварии ждёт суд

В Дубоссарах завершилось расследование уголовного дела в отношении водителя, по вине которого погиб человек.

Как пишет novostipmr.com, обвиняемый, употребив спиртные напитки, сел за руль своего автомобиля и поехал в за другом. Обратно возвращались ночью по влажной после дождя грунтовой дороге. Нетрезвый водитель не справился с управлением: транспортное средство столкнулось с деревом. Находившийся в салоне пассажир не был пристёгнут, в результате аварии получил телесные повреждения, от которых скончался на месте ДТП.

Обвиняемый свою вину в аварии полностью признал. Экспертиза подтвердила факт алкогольного опьянения у водителя в момент совершения ДТП. Следствием собраны все необходимые доказательства, уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md