Сел пьяным за руль и совершил ДТП: водителю грозит лишение прав

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Двигаясь по полевой дороге в посёлке Маяк, 59-летний водитель Mitsubishi врезался в автомобиль.

Когда инспекторы опрашивали виновника ДТП, от него исходил резкий запах алкоголя, он с трудом стоял на ногах, а речь его была невнятной. С помощью алкотестера милиционеры освидетельствовали водителя на месте. Результат показал 1,020 промиллей, что подтвердило – мужчина сел пьяным за руль. Нарушитель рассказал: отдыхал на природе в компании друзей, выпил два литра вина, после поехал домой.

На жителя посёлка Маяк составлен админпротокол. Ему грозит лишение водительских прав на срок до двух лет и штраф.

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