Сел и поехал: момент кражи велосипеда в столице попал на камеру (ВИДЕО)

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В инспекторат полиции сектора Ботаника обратилась женщина. Она сообщила, что возле магазина на улице Дечебал неизвестный украл её велосипед марки Azimut.

По данным пресс-службы столичной полиции, в ходе следственных мероприятий были изъяты все записи с камеры видеонаблюдения, установленной у входа в магазин. Момент кражи велосипеда был запечатлён. Сумма ущерба составила 7000 леев.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого идентифицировали и задержали. Им оказался 33-летний житель столицы, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение подобных преступлений.

Во время допроса он признал свою вину и сообщил, что продал велосипед за 800 леев. Тем не менее правоохранителям удалось отыскать транспортное средство и вернуть его владелице.

Подозреваемому грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.

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