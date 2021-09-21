Сектор газа

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Жителей Молдовы ожидает нелёгкая зима

В октябре в РМ грядёт повышение цены на природный газ. Это цепочкой потянет за собой рост тарифов и на другие товары и услуги.

Плохая новость

Как выяснилось на днях из сообщения НАРЭ, если в начале 2021 года Молдова импортировала природный газ по $127 за 1000 м³, то в сентябре за этот же объём мы платили $550. Председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан уже подтвердил, что руководимое им предприятие намерено обратиться в НАРЭ с запросом о повышении тарифа на газ для конечного потребителя с 4,30 до 6 леев за 1 м³.

– Если мы продлим контракт с «Газпромом», у нас есть все предпосылки для того, чтобы потребовать повышения тарифа, – сказал В. Чебан. – Таким образом с IV квартала цена на газ будет выше. Мы прогнозируем повышение тарифов более чем на 35% – до 6 леев. В противном случае вернёмся к тарифам, которые были в 2015–2016 годах – 6,2 лея за кубометр.

В. Чебан надеется, что новый тариф вступит в силу в октябре. В настоящее время переговоры с российской стороной о цене на газ на ближайший год ведёт сам поставщик голубого топлива, а не правительство как основной акционер. Не желает подключаться к переговорному процессу и президент Молдовы М. Санду. Она заявила, что переговоры по новому контракту с РФ – обязанность «Молдовагаз».

Я не помню ни одного правительства как минимум за последние 20 лет, которое бы не участвовало в переговорах по поставкам газа, тем более что оно – акционер «Молдовагаз».

Молчание акционера

Самоустранение высшей власти страны от переговорного процесса, от результатов которого зависит, насколько сильно новый тариф ударит по карманам потребителей, вызвало волну критики со стороны многих политиков, экспертов, представителей гражданского общества.

Экс-президент РМ, лидер социалистов Игорь Додон напомнил, что в Европе цена за 1000 м³ природного газа взлетела до €900, поэтому призвал высшую власть страны лично вести переговоры с российской стороной, как это сделали первые должностные лица Венгрии и Сербии, подписавшие выгодные контракты с РФ.

– Я не помню ни одного правительства как минимум за последние 20 лет, которое бы не участвовало в переговорах по поставкам газа, тем более что оно – акционер «Молдовагаз», – заявил И. Додон. – Они просто боятся. Знают, что не смогут договориться, что не смогут, как мы, найти приемлемые условия.

Не коммерческое дело

Депутат фракции БКС Олег Рейдман на брифинге для прессы заметил, что все страны всегда поддерживают своих крупных производителей, корпорации в решении таких важных вопросов.

– К сожалению, самоустранение премьера и президента говорит об их полной безответственности в этом вопросе. Их совершенно не интересует, в какую ситуацию попадут молдавские предприятия и жители, – убеждён О. Рейдман. – И г-жа Гаврилица, и г-жа Санду находят фальшивый повод, заявляя, что ведение переговоров – это коммерческое дело «Молдовагаз». Существует значительное количество инструментов, которые могли бы повлиять на результаты переговоров.

Журналист Дмитрий Чубашенко считает, что отношение М. Санду к проблеме тарифа на газ очень наглядно характеризует общий стиль её руководства. «Эта манера заключается в том, что приятными вещами, которые приносят имиджевые очки, Санду заниматься готова, а неприятные вещи, приносящие только головную боль и падение рейтинга, она от себя отталкивает и перекладывает ответственность на других», – написал Чубашенко на своей странице в Фейсбуке.

Многие пользователи в соцсетях в своих комментариях просят президента не делать заявлений 22 сентября на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН, как на Крымской платформе, чтобы не навредить всем жителям страны драконовским тарифом на газ.

Анастасия Погодина