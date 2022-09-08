“Секреты” экономии от Спыну: сбавьте температуру до +19 и гасите свет, выходя из комнаты (ВИДЕО)

“Секреты” экономии от Спыну: сбавьте температуру до +19 и гасите свет, выходя из комнаты (ВИДЕО)
По словам министра инфраструктуры и регионального развития, “сейчас становится всё более понятно, что этой зимой мы должны сделать всё возможное, чтобы экономить”. 

– Это делают все европейские страны, гораздо богаче, чем наша (Германия, Венгрия, Италия, Польша и т.д.). Эти простые вещи может делать каждый из нас: сбавить температуру до 19 градусов и гасить свет, выходя из комнаты, – отметил Андрей Спыну. 

Ранее стало известно, что с 1 октября тариф на газ в Молдове может достигнуть 31 лея.

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