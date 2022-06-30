Секретарь ЦИК: Пока преждевременно говорить о том, когда будет внедрено электронное голосование

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Система онлайн-голосования является безопасной и эффективной, но пока преждевременно прогнозировать, когда она будет официально внедрена в Республике Молдова. Об этом заявил секретарь Центральной избирательной комиссии Александр Берлинский, по словам которого, пока неизвестно, сможем ли мы голосовать в онлайн-формате на следующих выборах. Представитель ЦИК отметил, что для реализации своего права голоса через Интернет избиратели должны иметь электронное удостоверение личности или цифровую подпись.

Представители ЦИК уверяют, что система Интернет-голосования предоставит избирателям альтернативный инструмент, благодаря чему избирательный процесс станет более доступным, инклюзивным и безопасным. Внедряя систему электронного голосования, избирательный орган желает обеспечить доступ к электоральному процессу тем гражданам, которые по тем или иным причинам не могут посетить избирательный участок.

– Чтобы избиратель мог отдать свой голос через Интернет, его личность должна быть установлена в электронном формате. То есть он должен иметь либо электронное удостоверение личности, либо цифровую подпись, предоставленную государственными органами. Кроме того, необходимо разработать программное обеспечение, чтобы избиратели могли им воспользоваться. Сейчас преждевременно говорить о том, когда будет внедрено Интернет-голосование. Важным элементом является доверие избирателя к процессу электронного голосования. Не исключено, что все механизмы для функционирования этой системы будут созданы, но граждане не станут пользоваться этим механизмом. В Эстонии в первый год после внедрения такой системы доля тех, кто воспользовался ею на выборах, составила 1%. Потребовалось несколько лет, чтобы избиратели стали доверять этой системе, – сообщил секретарь ЦИК Александр Берлинский в эфире специального выпуска на общественном телеканале.

Недавно Центральная избирательная комиссия утвердила концепцию системы электронного голосования. Согласно этому документу, как и традиционное голосование посредством бумажного бюллетеня, Интернет-голосование проводится в два этапа: установление личности избирателя на основании документа, совместимого с системами электронной идентификации, и осуществление права голоса. В рамках ИТ-архитектуры Центризбиркома Интернет-голосование будет обеспечивать информационная подсистема под названием „Электронное голосование”, являющаяся частью информационной системы ГАИС „Выборы”, сообщает ipn.md.

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