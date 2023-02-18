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Сейсмологи предрекли землетрясение в Стамбуле с катастрофическими последствиями, которые превысят потери на юго-востоке Турции. Об этом сообщает газета Hürriyet.

Эксперты пояснили, что турецкая столица расположена на стыке Анатолийской и Евразийской тектонических плит. На расстоянии 15-20 километров от города под Мраморным морем находится Анатолийский разлом, что объясняет опасность возможного катаклизма, передает lenta.ru.

– Другими словами, землетрясение в Кахраманмараше — это почти репетиция стамбульского землетрясения. Землетрясение силой более 7 ожидает всех нас в Стамбуле в любой момент, — заявили специалисты.

В статье отмечается, что в столице Турции расположено более миллиона зданий и 4,5 миллиона квартир, в среднем в каждой квартире проживают 3 человека. При землетрясении магнитудой 7,5 и выше почти 13,5 тысячи зданий получат критические повреждений, более 39 тысяч домов сильно пострадают.

Ранее министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что число погибших при землетрясениях в стране превысило 39,5 тысячи человек.

6 февраля в Турции зафиксировали мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Они стали самыми сильными с 1939 года, а Всемирная организация здравоохранения признала это землетрясение сильнейшим за столетие стихийным бедствием в европейском регионе.