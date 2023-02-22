Сейсмолог оценил вероятность землетрясений в Анкаре и Стамбуле

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На границе Турции и Сирии отмечены новые подземные толчки, амплитуда которых составила 6,4 и 5,8. Вновь пострадали люди. Доктор физико-математических наук, заместитель директора Института физики Земли РАН по инженерной сейсмологии и оценке сейсмической опасности Рубен Татевосян в эфире телеканала «МИР 24» заявил, что произошедшее является отголоском катастрофического землетрясения 6 февраля.

– Это афтершоки сейсмического события 6 февраля, магнитуда которого была 7,8. Они полностью укладываются в представление о том, что после сильного толчка происходит видимая серия афтершоков, хотя и достаточно сильных. Такое поведение очаговой зоны является вполне стандартным и говорит о том, что сейсмическая активность в зоне главного толчка очень высока. Сейсмическая активность в очаговой зоне после сильного землетрясения сохраняется на протяжении месяцев, – отметил эксперт.

Какие еще турецкие территории могут затронуть землетрясения? Учёный полагает, что Анкаре это не грозит, поскольку столица располагается достаточно далеко от известных крупных разломов.

А вот Стамбул действительно находится в высокоактивной, сейсмоопасной зоне Северо-Анатолийских разломов. В середине прошлого века там происходило катастрофическое землетрясение. Но для того, чтобы сейсмические процессы передались туда из нынешнего очага – Восточно-Анатолийского разлома – требуется немалое время.

Тем временем землетрясения амплитудой ниже 6 произошли в Иране и Италии. По словам Рубена Татевосяна, событие с магнитудой 4,6 – рядовое для Италии. Что касается Иранских толчков магнитудой 5,3, то они объяснимы расположением страны на стыке Аравийской и Иранской плит, в сейсмически активной зоне, в связи с чем эксперт не связывает эти события с турецкими.

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