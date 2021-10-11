Сегодняшний митинг – это тест на гражданственность, патриотизм и мужество 0 Против диктатуры ПАС. Против возвращения тёмных времен Плахотнюка. Против грабежа народа и роста цен. 0 Facebook Комментарии Цырдя: Ждём протестов Иуды. Может начинать с БельцДодон: Санду хочет, как Плахотнюк, использовать КС против парламентского большинства (ВИДЕО)«Что дальше, протест Плахотнюка против олигархов?», - Цырдя о «маразме» в рядах бывших демократовСоциалисты выступили против роста городского налога на парковки на 30%