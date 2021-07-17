Сегодня завершается фестиваль “Приветствую тебя, Кишинёв!”: пройдёт много интересных мероприятий

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На четвёртый день фестиваля “Приветствую тебя, Кишинёв!” под названием “Ода Кишинёву” запланирована специальная программа, которая завершит культурные мероприятия, посвящённые 585-летию первого документального упоминания молдавской столицы.

В 11:00 сразу в нескольких местах столицы – аллея на бул. Мирча чел Бэтрын, сквер “Михай Эминеску”, парк “Алунелул”, Афганский парк, парк “Долина Роз” – пройдёт флешмоб “Приветствую тебя, Кишинёв!”.

С 11:00 до 17:00 в сквере у Кафедрального собора будет проходить художественная выставка с продажей Tezaur Folcloric. Здесь будет представлена художественная программа, а также состоится презентация народных костюмов.

С 11:00 до 17:00 в сквере у Кафедрального собора/улица А. Пушкина будет проходить эко-ярмарка местных производителей.

В 12:00 также в сквере у Кафедрального собора выступит этнофольклорный ансамбль Moştenitorii, а на 14:00 запланирована развлекательная программа для детей “Девочка с сюрпризами”.

В 12:00 в Музее истории Кишинёва пройдёт мероприятие “Что происходит в городе, остаётся в городе!”.

С 16.00 до 19:00 на пешеходной улице Е. Дога будет работать выставка художников и учащихся художественных школ под названием “Кишинёв 585”.

Кроме того, в 12:00, 14:00, 16:00 с ПВНС стартует туристический маршрут на троллейбусе под названием “Кишинёв сегодня и в прошлом”, а в 13:00-15:00 от камня основания Кишинёва будет организован пешеходный туристический маршрут.

Завершится день концертом “Ода Кишинёву”, на котором выступят Муниципальный оркестр народной музыки Frații Advahov, этнофольклорный ансамбль Plăieșii, Cristofor Aldea-Teodorovici Orchestra, Alex Calancea Band. Концерт состоится на пересечении пешеходной улицы Е. Дога и бульвара Г. Виеру с 19:00 до 23:00.

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