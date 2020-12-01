Сегодня – Всемирный день борьбы со СПИДом

Он направлен на укрепление солидарности с инфицированными людьми, устранение дискриминации и предрассудков в отношении тех, кто живет с ВИЧ.
Как отметила на своей странице в соцсети Зинаида Гречаный, в парламенте, на платформе Комиссии социальной защиты, здравоохранения и семьи, налажен эффективный диалог с гражданским обществом, национальными и международными учреждениями по борьбе с ВИЧ/СПИДом. Благодаря такому продуктивному сотрудничеству удалось усовершенствовать законодательные рамки, повысить осведомленность общества, улучшить качество услуг, добиться мобилизации финансовых средств.
– Конечная цель этих усилий – создать людям, живущим с ВИЧ, условия для безопасной и полноценной жизни, в которой нет места страданиям. Протянуть им руку помощи – это безвредно и это гуманно, – подчеркнула она.
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