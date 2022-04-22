Сегодня во всем мире отмечается День Земли

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Ежегодно 22 апреля отмечается День Земли. В Молдове День Земли отмечается с 1990 года.

– Отмечая День Земли, мы напоминаем, что планета и ее экосистемы обеспечивают условия для поддержания жизни. Каждый день — это повод праздновать землю. Каждый день — это память о нашей уязвимости и солидарности, — пишет по этому поводу министерство окружающей среды Молдовы.

По данным Агентства по охране окружающей среды, высокая зависимость от агропродовольственного сектора требует сокращения экологического следа экономической и человеческой деятельности и эффективного управления национальными природными ресурсами. Акции, проводимые по этому поводу, включают санитарно-гигиенические мероприятия, озеленение, экологические занятия в школах страны, информационные мероприятия, конкурсы и т.д., передает moldpres.md.

Экологи говорят, что для того, чтобы помочь защитить окружающую среду, промышленность и предприятия должны внедрить ресурсосберегающее производство и разделить ответственность за утилизацию токсичных отходов и загрязняющих веществ; информировать каждого гражданина об ответственности за потребление экономических благ и природных ресурсов и сокращать образование отходов; всем участникам цепочке производства-потребления необходимо сотрудничать ради экономии, сохранения природных ресурсов и уменьшения экологического ущерба и т. д.

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