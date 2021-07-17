Во Дворце Республики проходит марафон вакцинации второй дозой Sputnik V

Как рассказал на своей странице в соцсети генпримар Ион Чебан, вакцинация началась на полчаса раньше назначенного времени, чтобы люди не ждали.
Примерно через час после открытия марафона уже было вакцинировано около 1 000 человек.
Здесь работают опытные врачи, и люди очень спокойно проходят процедуру. Вакцину получит каждый человек, кому она предназначена, – заверил градоначальник.
На месте находятся полиция, волонтёры, а также все ответственные лица, которые следят за безопасностью процесса.
Марафон организован в сотрудничестве с Министерством здравоохранения и Митрополией Молдовы.
Вторую дозу вакцины Sputnik V получат 4 000 человек.
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