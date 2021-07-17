Во Дворце Республики проходит марафон вакцинации второй дозой Sputnik V

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Как рассказал на своей странице в соцсети генпримар Ион Чебан, вакцинация началась на полчаса раньше назначенного времени, чтобы люди не ждали.

Примерно через час после открытия марафона уже было вакцинировано около 1 000 человек.

Здесь работают опытные врачи, и люди очень спокойно проходят процедуру. Вакцину получит каждый человек, кому она предназначена, – заверил градоначальник.

На месте находятся полиция, волонтёры, а также все ответственные лица, которые следят за безопасностью процесса.

Марафон организован в сотрудничестве с Министерством здравоохранения и Митрополией Молдовы.

Вторую дозу вакцины Sputnik V получат 4 000 человек.

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