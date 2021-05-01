Сегодня вечером в Молдову прибудет Благодатный огонь

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Благодатный огонь из Иерусалима будет доставлен в Молдову сегодня, 1 мая. По традиции Святыню привезут в Кафедральный собор Рождества Христова вечером.

Взять огонь смогут все желающие, однако прихожане обязательно должны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию. Из Кафедрального собора Рождества Христова Благодатный огонь распространят по всей стране.

По предварительным данным, самолёт с Благодатным огнём из Иерусалима приземлится в Международном аэропорту Кишинёва в 20.00. “Аргументы и факты в Молдове” будут следить за развитием событий.

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