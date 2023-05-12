Сегодня вечером ПВНС перекроют на 2 дня: как будет ездить общественный транспорт

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С 21:00 12 мая до 8:00 15 мая будет приостановлено движение по бул. Штефана чел Маре, в периметре улиц М. Г. Бэнулеску-Бодони и А. Пушкина (площадь Великого национального собрания). Данная мера принята в связи с проведением социально-культурных мероприятий по случаю Дня Европы и трансляции конкурса “Евровидение-2023”, уточнили в столичной примарии.

В указанный период времени общественный транспорт будет перенаправлен на прилегающие улицы.

Троллейбусы:

№1, 4, 5, 8, 22 и 34 – будут ездить по улице Букурешть (туда-обратно).

Автобусы:

Ботаника/Рышкановка

№9, 26 и 46: бул. Штефана чел Маре, М. Г. Бэнулеску-Бодони, М. Когэлничану, А. Пушкина и далее по установленным маршрутам;

№5: ул. М. Г. Бэнулеску-Бодони, Колумна, В. Александри, бул. Штефана чел Маре и далее по установленному маршруту.

На Буюканы:

№9, 11, 46: бул. Штефана чел Маре, А. Пушкина, ул. Александру чел Бун, М. Г. Бэнулеску-Бодони, бул. Штефана чел Маре и далее по установленным маршрутам.

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