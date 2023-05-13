Сегодня вечером – финал “Евровидения-2023”: под каким номером выступит Молдова

До финала “Евровидения-2023” в Ливерпуле остались считанные часы. В нём примут участие 26 стран. Организаторы объявили порядок выступления артистов. Паша Парфени с композицией “Soarele și lună” будет выступать под номером 18.



Порядок выступлений в финале “Евровидения-2023”:

Австрия — Teya & Salena — Who The Hell Is Edgar? Португалия — Mimicat — Ai Coraçao Швейцария — Ремо Форрер — Watergun Польша — Blanka — Solo Сербия — Люк Блэк — Samo mі se spava Франция — LA Zarra — Evidemment Кипр —Эндрю Ламброу — Break A Broken Heart Испания — Бланка Палома — EaEa Швеция — Loreen — Tattoo Албания — Альбина и семья Кельменди — Duje Италия —Марко Менгони — Due vite Эстония —Alika — Bridges Финляндия — Käärijä — Cha Cha Cha Чехия — Vesna — My Sister’s Crown Австралия — Voyager — Promise Бельгия — Gustaph — Because Of You Армения — Brunette — Future Lover Молдова — Паша Парфений — Solare Si Lųna Украина — Tvorchi — Heart of steel Норвегия — Алессандра Меле — Queen of kings Германия — Lord of the Lost — Blood & Glitter Литва — Моника Линките — Stay Израиль — Ноа Кирел — Unicorn Словения — Joker Out — Carpe Diem Хорватия — Let 3 — Mama ŠČ Великобритания — Мае Муллер — I Wrote A Song

Напомним, что Паша Парфени участвовал и в “Евровидении-2012” в Баку с песней “Lăutar”. Тогда он занял 11-е место из 26.

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