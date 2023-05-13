Сегодня вечером – финал “Евровидения-2023”: под каким номером выступит Молдова

До финала “Евровидения-2023” в Ливерпуле остались считанные часы. В нём примут участие 26 стран. Организаторы объявили порядок выступления артистов. Паша Парфени с композицией “Soarele și lună” будет выступать под номером 18.
Порядок выступлений в финале “Евровидения-2023”:
- Австрия — Teya & Salena — Who The Hell Is Edgar?
- Португалия — Mimicat — Ai Coraçao
- Швейцария — Ремо Форрер — Watergun
- Польша — Blanka — Solo
- Сербия — Люк Блэк — Samo mі se spava
- Франция — LA Zarra — Evidemment
- Кипр —Эндрю Ламброу — Break A Broken Heart
- Испания — Бланка Палома — EaEa
- Швеция — Loreen — Tattoo
- Албания — Альбина и семья Кельменди — Duje
- Италия —Марко Менгони — Due vite
- Эстония —Alika — Bridges
- Финляндия — Käärijä — Cha Cha Cha
- Чехия — Vesna — My Sister’s Crown
- Австралия — Voyager — Promise
- Бельгия — Gustaph — Because Of You
- Армения — Brunette — Future Lover
- Молдова — Паша Парфений — Solare Si Lųna
- Украина — Tvorchi — Heart of steel
- Норвегия — Алессандра Меле — Queen of kings
- Германия — Lord of the Lost — Blood & Glitter
- Литва — Моника Линките — Stay
- Израиль — Ноа Кирел — Unicorn
- Словения — Joker Out — Carpe Diem
- Хорватия — Let 3 — Mama ŠČ
- Великобритания — Мае Муллер — I Wrote A Song
Напомним, что Паша Парфени участвовал и в “Евровидении-2012” в Баку с песней “Lăutar”. Тогда он занял 11-е место из 26.
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