Сегодня вечером – финал “Евровидения-2023”: под каким номером выступит Молдова

Сегодня вечером – финал “Евровидения-2023”: под каким номером выступит Молдова

До финала “Евровидения-2023” в Ливерпуле остались считанные часы. В нём примут участие 26 стран. Организаторы объявили порядок выступления артистов. Паша Парфени с композицией “Soarele și lună” будет выступать под номером 18.

Порядок выступлений в финале “Евровидения-2023”:

  1. Австрия — Teya & Salena — Who The Hell Is Edgar?
  2. Португалия — Mimicat — Ai Coraçao
  3. Швейцария — Ремо Форрер — Watergun
  4. Польша — Blanka — Solo
  5. Сербия — Люк Блэк — Samo mі se spava
  6. Франция — LA Zarra — Evidemment
  7. Кипр —Эндрю Ламброу — Break A Broken Heart
  8. Испания — Бланка Палома — EaEa
  9. Швеция — Loreen — Tattoo
  10. Албания — Альбина и семья Кельменди — Duje
  11. Италия —Марко Менгони — Due vite
  12. Эстония —Alika — Bridges
  13. Финляндия — Käärijä — Cha Cha Cha
  14. Чехия — Vesna — My Sister’s Crown
  15. Австралия — Voyager — Promise
  16. Бельгия — Gustaph — Because Of You
  17. Армения — Brunette — Future Lover
  18. Молдова — Паша Парфений — Solare Si Lųna
  19. Украина — Tvorchi — Heart of steel
  20. Норвегия — Алессандра Меле — Queen of kings
  21. Германия — Lord of the Lost — Blood & Glitter
  22. Литва — Моника Линките — Stay
  23. Израиль — Ноа Кирел — Unicorn
  24. Словения — Joker Out — Carpe Diem
  25. Хорватия — Let 3 — Mama ŠČ
  26. Великобритания — Мае Муллер — I Wrote A Song

Напомним, что Паша Парфени участвовал и в “Евровидении-2012” в Баку с песней “Lăutar”. Тогда он занял 11-е место из 26.

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