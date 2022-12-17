Сегодня в столице будет дан официальный старт зимним праздникам

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Сегодня, 17 декабря, в 17:00 на площади Великого национального собрания будет дан официальный старт зимним праздникам. На главной ёлке страны зажгутся огни. Также состоится праздничное представление.

По 15 января включительно жителей и гостей столицы ждут на ПВНС на рождественской ярмарке, где можно будет приобрести традиционную выпечку, напитки, продукты питания к праздничному столу и подарки. В пятницу, субботу и воскресенье дети будут получать подарки от Деда Мороза в домике, установленном примарией Кишинёва. Кроме того, по городу начнут курсировать празднично украшенные троллейбусы.

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