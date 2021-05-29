Сегодня в рамках марафона иммунизации вакцинировались более 1100 человек

Сегодня в рамках марафона иммунизации вакцинировались более 1100 человек

Во второй день марафона по иммунизации, до 17.00, было привито 1155 граждан. Первую дозу получили 562 человека, а вторую – 593. Об этом сообщило Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты. 

По состоянию на 29 мая в стране было использовано 406 758 доз вакцины. Первую дозу получили 333 875 граждан, а двумя дозами были привиты 72 833 человека. За последние сутки в Молдове было введено 8549 доз вакцины.

Напомним, что с 28 по 30 мая во Дворце Республики проходит марафон иммунизации от COVID-19. Пункты вакцинации работают с 09.00 до 22.00.

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