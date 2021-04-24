Сегодня в Молдову прибудут более 140 тысяч доз “Спутника V”

Сегодня в Молдову прибудут более 140 тысяч доз “Спутника V”

Долгожданный груз доставят на борту самолёта МЧС России. Сопровождать его будут Игорь Додон и группа депутатов Государственной Думы РФ. 

Напомним, что решение о предоставлении нашей стране вакцины в форме пожертвования принял Владимир Путин в ответ на обращения Зинаиды Гречаный и Игоря Додона. Председатель ПСРМ накануне поблагодарил Путина и весь братский народ России за эту поддержку.

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