Сегодня в Молдову доставят первую партию вакцины Pfizer

Сегодня в Молдову доставят первую партию вакцины Pfizer

Сегодня, 19 марта, в Молдову прибудут 24 570 доз вакцины компании Pfizer, полученной посредством международной платформы COVAX. Об этом сообщило Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.

Депутат ПСРМ Владимир Односталко напомнил, что всю работу по получению вакцины провело правительство, поддержанное ПСРМ.

– Переговоры вела министр Виорика Думбрэвяну. Госпожа министр, благодарим за результативную работу, – написал Односталко на своей странице в социальной сети.

Напомним, что в настоящее время вакцинацию от коронавируса в Молдове проводят препаратом AstraZeneca. На первом этапе иммунизацию проходят медицинские работники.

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