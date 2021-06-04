Сегодня в Молдове стартовали экзамены на степень бакалавра

0

Так, сегодня, 4 июня, проходит экзамен по молдавскому языку и литературе. Во вторник, 8 июня, выпускники будут сдавать экзамен по языку обучения. В пятницу, 11 июня, состоится экзамен по иностранному языку.

Экзамен по профильному предмету будет проводиться 15 июня, а по предмету на выбор – 18 июня. Последний экзамен пройдёт 22 июня – по украинскому, болгарскому, гагаузскому языкам и литературе.

По данным Министерства образования, культуры и исследований, в этом году экзамены будут проходить в 93 центрах. На БАК 2021 года было зарегистрировано 16 773 кандидата. В связи с пандемией COVID-19 ношение защитных масок в центрах по сдаче экзаменов обязательно.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.