Сегодня в Молдове отмечается День Конституции

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29 июля в Республике Молдова отмечается День Конституции. Она была принята 29 июля 1994 года, опубликована в “Официальном мониторе” Республики Молдова №1 от 12 августа 1994 года и вступила в силу 27 августа 1994 года.

Конституция Республики Молдова состоит из 8 разделов, каждый структурирован в главы и статьи. В преамбуле Конституции отмечены вековые стремления народа жить в суверенной стране, усилия к удовлетворению интересов граждан, учитывается “непрерывная государственность молдавского народа”.

Конституция – это основной закон государства, который определяет функции государства, принципы его деятельности и главные задачи. В ней сформулированы главные принципы экономической, политической, общественной и юридической жизни, как и ценности, стоящие в основе нашего государства: разделение государственных властей, основные права и свободы граждан, независимость правосудия, политический плюрализм и другие. Конституция является основой всего законодательства, на ней базируется весь институциональный и нормативный комплекс.

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