Сегодня в Молдове день тишины

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Согласно закону, предвыборную агитацию сегодня запрещено проводить как кандидатам, участвующим в выборах и делегировавшим их партиям, так и СМИ.

Согласно статье 52 Кодекса о правонарушениях, предвыборная агитация в день, предшествующий дню голосования, или в день голосования влечёт наложение штрафа в размере от 10 до 20 условных единиц на физическое лицо и от 40 до 50 условных единиц на должностное лицо или кандидата на выборах.

Напомним, что завтра, 15 ноября, в Молдове состоится второй тур выборов Президента Республики Молдова. Избирательные участки откроются в 07:00 и будут работать до 21:00. Подробную информацию о ходе голосования читайте в течение завтрашнего дня на нашем сайте.

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