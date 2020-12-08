Сегодня в двух секторах столицы не будет света

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. И. Некулче 12, 12/1 – с 11:00 до 14:00.

ул. И. Крянгэ 14/4 – с 14:00 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. Албишоара 16, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 18, 20/1, 22/2, Измаил 108, 108/2 – с 08:45 до 16:45.

Также отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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