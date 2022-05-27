Сегодня в 4 секторах столицы не будет света

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Поставщик услуги сообщает, что 27 мая будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Гр. Ботаника, 2, Мунчешть, 255, 400, 400/1, 401/1, 402, 404, 406, 406/1, Н. Грэдеску, 15-23, 18, Подишулуй, 8-16, Салкымилор, 18, 31 – с 09:00 до 13:00.

ул. Мунчешть, 788, 792, 794, 797A, 798 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Буюканы:

ул. Г. Топырчану, 1-25, 2-20, И. Некулче, 13-55, 14-28, Шт. Няга, 70, пер. Шт. Няга, 11 – с 09:20 до 19:00.

Сектор Центр:

ул. А. чел Бун, 91-109, 96, 126-132, Колумна, 128-130, M. Чеботарь, 65-6 – с 09:15 до 19:00.

шос. Хынчешть, 999 – с 10:00 до 18:00.

Сектор Чеканы:

ул. М. Дрэган, 38/1, 38/2, 38/3, 38/3 блок A, B, 42, 44 – с 09:05 до 12:00.

ул. Кэлэторилор, 1-29, 2-20, Кэрэмидарилор, 4, 6, 10, 91, пер. Кэрэмидарилор, 2, 8, 8V, Ишновэц, 2-36, 11-15, 999, Л. Ребряну, 1-37, 20, пер. Л. Ребряну, 3, 11, M. Дрэган, 46, M. Маноле, 22, Отоваска, 716, Плугарилор, 1-17, 4-10, Узинелор, 4-12, пер. Узинелор, 6, 8, В. Маяковский, 1-35, 2-30, Волунтарилор, 2, 2A, 2/1, 4, 6, 8, 8/1 – с 09:10 до 17:00.

ул. Узинелор, 100/1, Варница, 16, 16/1, 18, 20/1, 22 – с 09:05 до 16:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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