Сегодня столичный общественный транспорт курсирует до полуночи

Сегодня столичный общественный транспорт курсирует до полуночи

В эту субботу общественный транспорт будет работать по специальному графику – до полуночи. Об этом сообщили в столичной примарии.

23 апреля троллейбусы №2, 8, 10, 12 и 22 и автобусы №5 и 26 будут курсировать до 24:00. Пригородные автобусы №4, 24, 33, 38, 39, 44, 46 и 47 – до 00:30.

В пасхальные дни, 24-25 апреля, троллейбусы и автобусы будут курсировать по расписанию выходных дней, пишет ipn.md.

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