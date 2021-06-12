Сегодня стартовал второй этап марафона иммунизации против COVID-19

Сегодня стартовал второй этап марафона иммунизации против COVID-19

Сегодня, 12 июня, в Государственном университете медицины и фармакологии имени Николае Тестемицану стартовал второй этап марафона иммунизации против COVID-19, в рамках которого граждане смогут привиться второй дозой вакцин Sinopharm и Pfizer. 

В Социокультурном комплексе университета были открыты 12 линий для людей, которые привились Pfizer: 6 из них принимают граждан по предварительной записи, ещё 6 – для тех, кто стоит в живой очереди.

Марафон продолжится и завтра, 13 июня. Записаться на вакцинацию можно по номерам телефона: 060483333 или 060295555 (с 9.00 до 17.00).

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