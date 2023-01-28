Сегодня станут известны имена финалистов для национального отбора на Евровидение

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Прослушивания для национального отбора на Евровидение-2023 проходили сегодня с 14:00 и транслировались в прямом эфире на телеканале „Молдова 2”, а также на официальном сайте конкурса. Список финалистов объявят в спецвыпуске „Moldova 1” в 19:30.

Из общего числа зарегистрированных в рамках национального отбора на Евровидение участников было отобрано 33 конкурсанта. После дисквалификации двух песен к этапу живого исполнения допустили 31 песню. Согласно правилам национального отбора, первые десять конкурентов, набравших наибольшее количество баллов на живых прослушиваниях, примут участие в Национальном финале, пишет ipn.md.

В этом году Евровидение пройдёт в Ливерпуле. Великобритания организует мероприятие от имени Украины, которая в прошлом году выиграла конкурс с песней „Стефания”. Два полуфинала будут транслироваться в прямом эфире 9 и 11 мая, а гранд-финал состоится 13 мая.

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