Сегодня состоится второй полуфинал конкурса “Евровидение-2021”, на котором выступит Наталья Гордиенко

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Сегодня, 20 мая, в Роттердаме состоится второй полуфинал международного песенного конкурса “Евровидение-2021”. На нём выступят 17 участников, в том числе представительница Республики Молдова Наталья Гордиенко, которая исполнит песню “Sugar”.

Гордиенко выступит под счастливым номером “7”. Вместе с ней на сцену во втором полуфинале выйдут конкурсанты из Греции, Болгарии, Польши. Вот полный список стран и их представителей, которые поборются за выход в финал:

Сан-Марино: Senhit — Adrenalina Эстония: Uku Suviste — The Lucky One Чехия: Benny Cristo — omaga Греция: Stefania — Last Dance Австрия: Vincent Bueno — Amen Польша: RAFAŁ – The Ride Молдова: Natalia Gordienko — Sugar Исландия: Daði og Gagnamagnið – 10 Years Сербия: Hurricane — Loco Loco Грузия: Tornike Kipiani — You Албания: Anxhela Peristeri — Karma Португалия: The Black Mamba — Love Is On My Side Болгария: Victoria — Growing Up Is Getting Old Финляндия: Blind Channel — Dark Side Латвия: Samanta Tina — The Moon is Rising Швейцария: Gjon’s — Tears Tout l’Univers Дания: Fyr & Flamme — Øve Os På Hinanden

Стоит отметить, что выступление группы из Исландии покажут в записи из-за положительного теста на ковид у одного из музыкантов, передаёт dw.com.

Напомним, что 10 других финалистов были отобраны по итогам первого полуфинала 18 мая. Среди них – Манижа из России и Go_A из Украины. Автоматически в финал попадают представители страны-хозяйки конкурса, а также самых крупных доноров Европейского вещательного союза – Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции.

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