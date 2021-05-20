Сегодня состоится второй полуфинал конкурса “Евровидение-2021”, на котором выступит Наталья Гордиенко

Сегодня, 20 мая, в Роттердаме состоится второй полуфинал международного песенного конкурса “Евровидение-2021”. На нём выступят 17 участников, в том числе представительница Республики Молдова Наталья Гордиенко, которая исполнит песню “Sugar”.
Гордиенко выступит под счастливым номером “7”. Вместе с ней на сцену во втором полуфинале выйдут конкурсанты из Греции, Болгарии, Польши. Вот полный список стран и их представителей, которые поборются за выход в финал:
- Сан-Марино: Senhit — Adrenalina
- Эстония: Uku Suviste — The Lucky One
- Чехия: Benny Cristo — omaga
- Греция: Stefania — Last Dance
- Австрия: Vincent Bueno — Amen
- Польша: RAFAŁ – The Ride
- Молдова: Natalia Gordienko — Sugar
- Исландия: Daði og Gagnamagnið – 10 Years
- Сербия: Hurricane — Loco Loco
- Грузия: Tornike Kipiani — You
- Албания: Anxhela Peristeri — Karma
- Португалия: The Black Mamba — Love Is On My Side
- Болгария: Victoria — Growing Up Is Getting Old
- Финляндия: Blind Channel — Dark Side
- Латвия: Samanta Tina — The Moon is Rising
- Швейцария: Gjon’s — Tears Tout l’Univers
- Дания: Fyr & Flamme — Øve Os På Hinanden
Стоит отметить, что выступление группы из Исландии покажут в записи из-за положительного теста на ковид у одного из музыкантов, передаёт dw.com.
Напомним, что 10 других финалистов были отобраны по итогам первого полуфинала 18 мая. Среди них – Манижа из России и Go_A из Украины. Автоматически в финал попадают представители страны-хозяйки конкурса, а также самых крупных доноров Европейского вещательного союза – Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции.
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