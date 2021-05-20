Сегодня состоится второй полуфинал конкурса “Евровидение-2021”, на котором выступит Наталья Гордиенко

Сегодня состоится второй полуфинал конкурса “Евровидение-2021”, на котором выступит Наталья Гордиенко

Сегодня, 20 мая, в Роттердаме состоится второй полуфинал международного песенного конкурса “Евровидение-2021”. На нём выступят 17 участников, в том числе представительница Республики Молдова Наталья Гордиенко, которая исполнит песню “Sugar”. 

Гордиенко выступит под счастливым номером “7”. Вместе с ней на сцену во втором полуфинале выйдут конкурсанты из Греции, Болгарии, Польши. Вот полный список стран и их представителей, которые поборются за выход в финал:

  1. Сан-Марино: Senhit — Adrenalina
  2. Эстония: Uku Suviste — The Lucky One
  3. Чехия: Benny Cristo — omaga
  4. Греция: Stefania — Last Dance
  5. Австрия: Vincent Bueno — Amen
  6. Польша: RAFAŁ – The Ride
  7. Молдова: Natalia Gordienko — Sugar
  8. Исландия: Daði og Gagnamagnið – 10 Years
  9. Сербия: Hurricane — Loco Loco
  10. Грузия: Tornike Kipiani — You
  11. Албания: Anxhela Peristeri — Karma
  12. Португалия: The Black Mamba — Love Is On My Side
  13. Болгария: Victoria — Growing Up Is Getting Old
  14. Финляндия: Blind Channel — Dark Side
  15. Латвия: Samanta Tina — The Moon is Rising
  16. Швейцария: Gjon’s — Tears Tout l’Univers
  17. Дания: Fyr & Flamme — Øve Os På Hinanden

Стоит отметить, что выступление группы из Исландии покажут в записи из-за положительного теста на ковид у одного из музыкантов, передаёт dw.com.

Напомним, что 10 других финалистов были отобраны по итогам первого полуфинала 18 мая. Среди них – Манижа из России и Go_A из Украины. Автоматически в финал попадают представители страны-хозяйки конкурса, а также самых крупных доноров Европейского вещательного союза – Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции.

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