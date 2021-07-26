Сегодня состоится учредительное заседание парламента

Сегодня состоится учредительное заседание парламента

Депутаты соберутся сегодня на учредительное заседание Парламента РМ XI созыва. Оно начнётся в 10.00, его проведёт старший народный избранник, социалист Эдуард Смирнов. 

На первом заседании председатель КС Домника Маноле представит отчёт о результатах выборов и утверждении мандатов избранных депутатов. В то же время президент Майя Санду обратится с посланием с парламентской трибуны.

Кроме того, сегодня будет избрано руководство законодательного органа (спикер и вице-спикеры) и сформировано Постоянное бюро. В течение 10 дней с первого заседания будут созданы парламентские фракции.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md