Сегодня состоится учредительное заседание парламента

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Депутаты соберутся сегодня на учредительное заседание Парламента РМ XI созыва. Оно начнётся в 10.00, его проведёт старший народный избранник, социалист Эдуард Смирнов.

На первом заседании председатель КС Домника Маноле представит отчёт о результатах выборов и утверждении мандатов избранных депутатов. В то же время президент Майя Санду обратится с посланием с парламентской трибуны.

Кроме того, сегодня будет избрано руководство законодательного органа (спикер и вице-спикеры) и сформировано Постоянное бюро. В течение 10 дней с первого заседания будут созданы парламентские фракции.

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