Сегодня состоится первое заседание осенней сессии парламента

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Парламент соберётся в четверг, 9 сентября, на первое заседание осенней сессии. Постоянное бюро утвердило накануне повестку дня.

В частности, депутаты рассмотрят поправки к ряду нормативных актов, включая Закон о Национальной комиссии по финансовому рынку, Закон о конкуренции, Налоговый кодекс, Закон о государственной службе и статусе государственного служащего и т.д.

Парламентарии также заслушают годовой отчет о деятельности Национальной комиссии по финансовому рынку за 2020 год и рассмотрят проекты решений об отставке некоторых депутатов, а также о назначении судьи Высшей судебной палаты.

Пленарное заседание начнётся в 12.00.

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