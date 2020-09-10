Сегодня состоится первое в осенней сессии заседание парламента

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Парламент соберется сегодня, 10 сентября, на первое пленарное заседание осенней сессии.

В повестку на четверг и пятницу включены законопроекты о внесении изменений в Закон о государственном бюджете, Закон о бюджете государственного социального страхования и Закон о фондах обязательного медицинского страхования. Будут рассмотрены и другие важные вопросы.

Пленарное заседание начнется в 10.00. «Аргументы и факты в Молдове» будут вести прямую трансляцию.

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