Сегодня состоится первое пленарное заседание осенней сессии парламента

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Постоянное бюро законодательного органа накануне утвердило повестку дня для пленарных заседаний, которые пройдут с 15 по 22 сентября.

Депутаты должны рассмотреть в первом чтении законопроект об основных требованиях в области радиологической безопасности и законодательную инициативу о предоставлении безработным ваучеров для профессиональной подготовки.

В то же время депутаты обсудят ратификацию соглашения в области социального обеспечения между Республикой Молдова и Испанией и соглашения между правительством Республики Молдова и правительством Катара об отмене краткосрочных виз для обладателей обычных паспортов.

В повестку дня также был включен проект постановления о внесении изменений в номинальный состав Постоянного бюро и парламентские комиссии, сообщает ipn.md.

Пленарное заседание парламента запланировано на 13.30.

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